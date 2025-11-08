Погода в Туле 9 ноября: умеренный ветер и до +10 градусов

В воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +2 до +7, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление в норме – 745-750 мм рт. ст.