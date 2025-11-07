Опубликован ноябрьский график отключения газа в Туле

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. На это время специалисты будут отключать газ.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
10-11 ноября
- с 12.00 до 17.30 — пр. Ленина, 54.
- с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 92.
12 ноября
- с 11.00 до 16.00 — ул. Токарева, 61.
- с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 92.
19 ноября
- с 10.00 до 17.00 — ул. Кирова, 145.
- с 11.00 до 17.00 — Красноармейский пр., 46.
20 ноября
- с 10.00 до 16.00 — ул. Демонстрации, 12.
- с 10.00 до 17.00 — ул. Демонстрации, 146-а.
- с 12.00 до 14.00 — ул. Калинина, 26, корпус 4.
21 ноября
- с 10.00 до 14.00 — ул. Клюева, 10.
24 ноября
- с 10.00 до 17.00 — ул. Серебровская, 20.
25 ноября
- с 10.00 до 17.00 — ул. Серебровская, 20.
- с 11.00 до 17.00 — ул. Сойфера, 17.
26 ноября
- с 10.00 до 13.00 — пер. Н. Руднева, 6.
- с 10.00 до 17.00 — ул. Пушкинская, 32.
- с 11.00 до 17.00 — ул. Сойфера, 19.