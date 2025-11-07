Опубликован ноябрьский график отключения газа в Туле

Фото Тулагоргаза.

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. На это время специалисты будут отключать газ.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

10-11 ноября

с 12.00 до 17.30 — пр. Ленина, 54.

с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 92.

12 ноября

с 11.00 до 16.00 — ул. Токарева, 61.

с 14.00 до 17.00 — ул. Металлургов, 92.

19 ноября

с 10.00 до 17.00 — ул. Кирова, 145.

с 11.00 до 17.00 — Красноармейский пр., 46.

20 ноября

с 10.00 до 16.00 — ул. Демонстрации, 12.

с 10.00 до 17.00 — ул. Демонстрации, 146-а.

с 12.00 до 14.00 — ул. Калинина, 26, корпус 4.

21 ноября

с 10.00 до 14.00 — ул. Клюева, 10.

24 ноября

с 10.00 до 17.00 — ул. Серебровская, 20.

25 ноября

с 10.00 до 17.00 — ул. Серебровская, 20.

с 11.00 до 17.00 — ул. Сойфера, 17.

26 ноября

с 10.00 до 13.00 — пер. Н. Руднева, 6.

с 10.00 до 17.00 — ул. Пушкинская, 32.

с 11.00 до 17.00 — ул. Сойфера, 19.