Владимир Путин подведет итоги года 19 декабря

Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны.

Президент Владимир Путин подведет итоги года 19 декабря в 12.00. Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны, сообщает пресс-служба Кремля. 

Каждый может задать вопрос через сайт программы, СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8 800 200-40-40.

Текстовые и видеовопросы Президенту можно будет отправить через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

Вопросы будут собирать с 15.00 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

сегодня, в 11:03 −6
прямая линия президент России Владимир Путин итоги года
