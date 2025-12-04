Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны.

Президент Владимир Путин подведет итоги года 19 декабря в 12.00. Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Каждый может задать вопрос через сайт программы, СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8 800 200-40-40.

Текстовые и видеовопросы Президенту можно будет отправить через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

Вопросы будут собирать с 15.00 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.