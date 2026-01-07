  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле встретили очень торопливого водителя «Нивы» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле встретили очень торопливого водителя «Нивы»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле встретили очень торопливого водителя «Нивы»

Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на Веневском шоссе в Туле. На записи видно, как водитель отечественного внедорожника выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Дрифтер пробрался под главную ёлку Тульской области
Дежурная часть
Дрифтер пробрался под главную ёлку Тульской области
сегодня, в 13:01, 103 2571 0
Под Тулой невнимательный водитель едва не устроил серьезное ДТП
Дежурная часть
Под Тулой невнимательный водитель едва не устроил серьезное ДТП
вчера, в 20:00, 103 2464 1
На ул. Октябрьской водитель поехал так, как ему захотелось
Дежурная часть
На ул. Октябрьской водитель поехал так, как ему захотелось
5 января, в 20:00, 14 1516 -2
В Туле водитель каршеринга заставил ждать, пока нарушит ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель каршеринга заставил ждать, пока нарушит ПДД
5 января, в 17:28, 12 1419 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 7 января: снег, гололед и до -10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 января: снег, гололед и до -10
сегодня, в 09:00, 218 1978 5
Дрифтер пробрался под главную ёлку Тульской области
Дежурная часть
Дрифтер пробрался под главную ёлку Тульской области
сегодня, в 13:01, 103 2571 0
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
Жизнь Тулы и области
Как устраняют последствия атаки БПЛА в Новомосковске
вчера, в 17:06, 109 5837 2
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Рождеством
сегодня, в 10:07, 49 908 -9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сотрудники ДПС вышли в рейд вместе с военной автомобильной инспекцией
Сотрудники ДПС вышли в рейд вместе с военной автомобильной инспекцией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.