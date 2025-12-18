  1. Моя Слобода
24 фигуранта, 30 млн преступной выручки: в Туле огласили приговор организаторам нелегальных игровых клубов

Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

В Туле сразу 24 человека признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем и организации незаконной игорной деятельности.

Судом установлено, что с марта 2020 года по март 2023 года обвиняемые занимались организацией и проведением незаконных азартных игр на территории Алексина, Богородицка, Ефремова и Ясногорска. 

Для конспирации операторы-кассиры игорных заведений пускали в клубы только проверенных посетителей. Преступный доход фигурантов составил 30,5 млн рублей. 

Приговором суда 4 обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 13 лет, а 14 — условно. Еще 6 человек отделались штрафами.

Фотограф:
сегодня, в 14:07 0
