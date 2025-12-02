«Полная посадка» с шефом Ивлевым: как официант из Тулы стал звездой федерального телеканала

Андрей Каштанов еще и блогер, бегун и видеооператор. Myslo узнал о нём всё и даже немного больше.

Фото из личного архива Андрея Каштанова.

Андрею всего 23 года. Недавно он стал участником 9-го выпуска популярного шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница!», которое ведет «шеф всея Руси» — харизматичный Константин Ивлев.

Парень прошел все стрессовые испытания темпераментного Ивлева, который, как известно, в ярости может «метать громы и молнии». Команда туляка стала победителем «Полной посадки» и забрала главный приз — выручку ресторана «Шеф by Ивлев» за день. Это около 240 тысяч рублей (после вычета 13% налогов).

По словам Андрея, деньги для него совсем не главное, гораздо важнее — бесценный опыт и яркие воспоминания.





Реалити-шоу или «постанова»?

Андрей оказался на шоу совершенно случайно: в одной из соцсетей ему написала незнакомка с предложением стать героем нового проекта на «Пятнице!».

— Год назад я начал снимать смешные ролики для соцсетей. Как-то незаметно мой блог обрел популярность. Когда мне написал кастинг-директор «Пятницы!» с предложением сняться в шоу «Полная посадка», я подумал, что это мошенники или какая-то шутка. Начал искать информацию о проекте — его не существует! Конечно, ведь звали меня на съемки первого сезона! Интуитивно я все-таки продолжил общение и отправил видеовизитку. Меня взяли. Вот так случайно я поехал в Москву готовить для самого знаменитого повара страны!

Конкуренция была огромной — кастинг на первый сезон «Полной посадки» проходило более 3500 поваров-любителей со всей России. Андрей смеется и говорит, что ему «просто повезло» (но мы-то догадываемся, что он скромничает).

За кулисами «Полной посадки»

Повара собрались на кухне Ивлева, чтобы доказать: они могут справиться с наплывом гостей не хуже профессионалов.

— Среди нас была заведующая котельной из Сибири, писательница, парень, который занимается любительскими боями. В команде соперников было два бывших повара, но им это не помогло: ребята постоянно спорили, и каждый тянул одеяло на себя. У нас же работа шла слаженно и четко — все дело в командном духе! — вспоминает Андрей.



Фрагмент шоу «Полная посадка».

Ивлев контролировал весь процесс готовки, а если что-то шло не так, ведущий в гневе кричал, бил посуду и «подкидывал» все новые испытания. Это мы любим! Да, дорогие зрители?

— Константин Ивлев в жизни такой же, как на экране: бывает милым, а бывает строгим и требовательным. Пока не крикнули: «Мотор!», он был само спокойствие, но как только начались съемки, Ивлев с головой включился в работу, и нам стало совсем не до шуток.

Был момент, когда ведущий кричал на мою команду. Я стоял сзади и не знал, что мне делать. Мы боялись, что в нас прилетит что-то тяжелое, — смеется Андрей.

На кастинге молодой человек готовил для Ивлева тартар. Порция получилась слишком большой — Константин назвал блюдо Андрея «тартарищем», но попробовал:

— Он сказал, что мой тартар съедобный. А это, между прочим, от Ивлева можно считать комплиментом!

Съемки шоу шли два дня. По словам Андрея, участников снимали непрерывно:

— Ты постоянно что-то готовишь, а все твои эмоции в процессе фиксирует множество камер. В перерывах мы записывали синхроны, в которых делились впечатлениями. Все, что вы видите на экране, было по-настоящему — ничего не приукрасили и не переврали, — говорит Андрей.

Самым стрессовым испытанием на шоу для парня стал момент, когда из пятерых в команде осталось всего трое:

— Приходилось в миг бросать одно дело и кидаться за все критически важное! Мне повезло с командой — каждый держал и процесс, и эмоции под контролем.

Андрей до сих пор не верит, что его команде удалось одержать победу.





Кулинарное детство

В детстве Андрей мечтал стать президентом, чтобы быть «главным по всему».



Андрей справа в белой рубашке с бабочкой.

Свою первую фирменную яичницу со скорлупой парень приготовил, когда ему было шесть лет. После этого малыша-кулинара было уже не остановить:

— Любил порадовать маму и приготовить ей что-нибудь вкусное. Видишь ее искреннюю улыбку — и у самого настроение поднимается!



Также очень любил готовить в микроволновке горячие бутерброды с белым хлебом, колбасой и сыром. В детстве это блюдо казалось шедевром, достойным звезды «Мишлен»!

Сегодня Андрей продолжает готовить и накрывать красивые столы для родных и близких.







Кроме того, парень всегда любил быть на виду: с юного возраста участвовал в конкурсах, выступал на школьной сцене с песнями и стихами.





А что еще?

Андрей работает в тульском общепите уже пять лет. Но на удивление это не дело его жизни. Дольше всего он задержался в «Салденсе» в «Искре» — здесь он работает уже два года:

— Не мечтаю проработать в общепите всю жизнь. Хочется попробовать абсолютно все — в пределах разумного, конечно. Было бы здорово кардинально поменять сферу! И на другие шоу я засматриваюсь. Например, хочу проверить себя в «Выживалити» — поесть змей, тараканов, ящериц, которых я боюсь. А можно и в «Титаны»!

Каких только людей не встретишь в общепите, работая официантом:

— Был парень, который просил подогреть пиво, — на его вкус оно было слишком холодным. Однажды у меня спрашивали про состав — внимание! — картошки фри! А в один вечер к нам пришла компания злых и раздраженных людей — оказалось, что они просто были очень голодны. И как только я принес им еду, они в миг подобрели! Даже чаевые мне оставили, — рассказал Андрей.

Вы удивитесь, но профессия мечты у Андрея другая: он хочет стать видеооператором — на свою первую камеру копил с чаевых. Сейчас парень снимает ролики для соцсетей — готовит портфолио.







Андрей еще и блогер. Сейчас в одной из его соцсетей более 9 тысяч подписчиков, и аудитория растет каждый день. В блоге он рассказывает про нелегкую жизнь сотрудника общепита, а еще — про интересные события, новые места и спорт. С недавних пор бег стал неотъемлемой частью жизни Андрея:

— На бег меня вдохновила тульский блогер Катя Пасечник. В мае я сделал для себя челлендж и бегал 30 дней подряд. Теперь делаю это каждый день. В следующем году хочу поучаствовать в больших беговых марафонах в Питере, Москве, Казани. Сейчас мне уже удается преодолеть 32 километра! Когда пробегаю большую дистанцию, чувствую себя суперменом — появляются силы сделать в этой жизни абсолютно все!

Для Андрея бег — больше, чем просто спорт. На пробежке он преодолевает себя, справляется с тревожностью и плохими мыслями:

— Раньше я много тусовался, но сейчас полностью пересмотрел свой образ жизни. Именно бег помогает мне верить в себя — с ним я каждый день в тонусе и хорошем настроении. А еще пробежки — это прекрасная возможность окружить себя вдохновляющими людьми.

Теперь парень мотивирует на спорт своих многочисленных подписчиков:

— Недавно я был на концерте в Москве. Иду по улице, и вдруг ко мне подбегает девчонка: «Андрюх, привет, как дела?» Спрашиваю: «Откуда ты меня знаешь?» А она: «Да неважно!» — поздоровалась и ушла. Когда в Москве — в гигантском городе! — к тебе подходят незнакомые люди, чувствуешь внутри себя что-то невероятное!

О Туле с любовью

Андрей успел пожить в Питере, Москве и Сочи, но понял, что Тула — город всей его жизни. Он считает, что здесь есть все, что необходимо молодому человеку для проживания, а еще не нужно тратить время на дорогу от места до места.

— Мое тульское место силы — Центральный парк. Здесь я вдохновляюсь другими спортсменами, любуюсь природой. Самый кайф — бегать летом и осенью во время «золотых листопадов»!

Сам Андрей любит есть в «Кофе Культе» в парке — здесь ему нравится тартар. А кофе парень предпочитает пить в «Мистер Капе».