Жительница поселка Теплое сообщила, что школьный автобус не заезжает в микрорайон Сельхозтехниковский, из-за чего детям приходится преодолевать пешком более двух километров. Глава администрации Тепло-Огаревского района Роман Попов заверил, что с 1 сентября маршрут будет скорректирован с учетом дополнительной остановки.

Тулячка пожаловалась на стихийную свалку возле гаражного кооператива на улице Филимоновской. Сити-менеджер Илья Беспалов доложил, что территорию очистят до 18 июня. Дмитрий Миляев поручил руководителю Ситуационного центра Андрею Журавлеву подготовить аналитическую сводку по всем жалобам на вывоз мусора.

Житель Алексина обратил внимание, что при строительстве нового тротуара на улице Площадь Победы не сделали примыкание к существующему покрытию. Глава муниципалитета Павел Федоров пообещал исправить недочет к 1 июля, обеспечив комфортный проход для всех пешеходов, включая маломобильных граждан. Губернатор поручил проинформировать заявителя о результатах.

Также был рассмотрен ряд обращений по поводу детских и спортивных площадок:

В поселке Менделеевский (Тула) ликвидированы провалы грунта, установлены скамейки на спортплощадке. Футбольное поле появится до конца сентября, а отсыпка дорожки щебнем завершится к 16 июня.

В Узловой на улице Квартал 50 лет Октября отремонтировали сетки на воротах. Резиновое покрытие приведут в порядок до 1 августа.

В поселке Арсеньево качели на детских площадках заменят до 22 июня.

Заместитель директора Ситуационного центра Ксения Громова доложила об итогах: поручения даны по 20 адресам. На особом контроле — ремонт дорог и вывоз отходов. Касательно водоснабжения: за период с 1 мая по 8 июня поступило более 940 жалоб (на 31% меньше, чем в 2025 году). Основные причины низкого напора — сезон полива, износ водонапорных башен и аварии на электросетях. Зампреду правительства Наталье Аникиной поручено совместно с муниципалитетами разработать проекты по обеспечению водой в поливочный сезон.

Дмитрий Миляев также распорядился усилить информирование граждан о запрете купания в необорудованных местах, проверить наличие предупреждающих знаков и держать на контроле содержание пляжей. Кроме того, его заместитель Ярослав Раков и Илья Беспалов должны представить концепцию развития детского лагеря «Космос». Губернатор также напомнил профильным ведомствам о необходимости регулярного скашивания травы на обочинах.