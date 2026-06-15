В результате воздушной атаки на Тулу в ночь на 15 июня погибли три человека. Еще трое пострадали, среди них - годовалый ребёнок.

В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили повреждения. Вот как выглядят последствия атаки беспилотников.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело, а прокуратура Тульской области взяла на особый контроль ситуацию с соблюдением прав граждан после атаки БПЛА.

Сотрудники городской администрации обходят частные дома, чтобы установить причинённый ущерб и оказать помощь жителям.