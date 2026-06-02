Фото из архива Myslo.

В июне Музей станка проведёт серию лекций, прогулок и творческих встреч в рамках выставки «Звуковой ландшафт. Новые симфонии». Экспозиция, посвящённая тому, как звук помогает по-новому воспринимать городское пространство, будет работать до 28 июня.

Выставка предлагает взглянуть на привычную городскую среду через звуки, которые окружают человека каждый день. Параллельная программа выводит эту тему за пределы музейного зала и приглашает участников исследовать город через искусство, архитектуру, фотографию и личный опыт.

Первым событием июня станет лекция философа и электронного музыканта Никиты Сафонова «Слушая звуковой ландшафт: теории и практики в контексте звуковых искусств и наук». Она пройдёт 4 июня в 19:00. Участники обсудят, как технологии меняют восприятие звука и почему сегодня он становится не только частью искусства, но и объектом исследований.

Вход на лекцию свободный, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Также в июне гостей ждут городская прогулка «Стрит-арт как высказывание», мастер-класс по портретной фотографии от Натальи Остачёновой и встреча с автором выставки Сергеем Потеряевым.

Все мероприятия пройдут в Музее станка на территории творческого индустриального кластера «Октава» по адресу: г. Тула, Центральный переулок, 18.



12+.