Глава региона подчеркнул, что главная сила фонда — это люди.

В понедельник, 1 июня, в Тульском музее оружия состоялось торжественное мероприятие, посвящённое трёхлетней годовщине со дня основания филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тульской области.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил коллектив филиала с праздником, отметив, что за это время была выстроена принципиально новая и эффективная система помощи ветеранам СВО и их семьям.

Глава региона поблагодарил координаторов и сотрудников за неравнодушие и самоотверженность, подчеркнув, что главная сила фонда — это люди.

«Благодаря вашему искреннему желанию помочь тысячи людей находят опору», — отметил он.

Миляев вспомнил, что три года назад фонд только создавался и было много вопросов о том, как координировать работу. Однако за это время удалось наладить взаимодействие со всеми ветвями власти — от областной Думы до местных администраций и силовых ведомств.

По словам губернатора, сегодня работа выстроена так, чтобы каждый сотрудник искал решение проблемы, а не способ от нее «отписаться».

Миляев назвал команду фонда «дружным волонтёрским коллективом», который работает ради людей. За три года работы филиал обработал более 12 тысяч обращений.

«За каждым обращением стоит проблема конкретного человека», — подчеркнул он.

В завершение торжественной части сотрудники фонда были удостоены благодарностей губернатора Тульской области за высокий профессионализм.