Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД России приняла решение о прекращении российского гражданства для восьми выходцев из Центрально-Азиатского региона.

Житель Тульской области позиционировал себя как представитель криминальной среды и систематически нарушал обязанности по соблюдению Конституции РФ. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, назначив наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии-поселения.

Меры приняли в соответствии с федеральным законом № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В 2025 году Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, что позволило более эффективно реагировать на подобные угрозы.



