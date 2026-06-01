31-летний житель Киреевского района несколько лет не участвовал в жизни ребёнка и отказался от выплаты алиментов. Ранее за это его уже привлекли к ответственности и назначили 80 часов обязательных работ.

«Назначенное административное наказание мужчина не отбыл, продолжил уклоняться от уплаты алиментов, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 262 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Когда долг вырос, судебные приставы уже возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. После этого мужчина полностью погасил задолженность, а уголовное дело закрыли.