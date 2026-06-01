Он не устранил нарушения после предостережения Россельхознадзора.

Суд удовлетворил иск Россельхознадзора и постановил продать с публичных торгов участок площадью 31,37 гектара в Белевском районе.

Причиной для столь жестких мер стало неиспользование земли по целевому назначению. История конфликта началась еще в 2023 году, когда в ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали, что собственник не ведёт на своей земле никакой сельскохозяйственной деятельности.

Владельцу выдали предписание об устранении нарушений, однако в установленный срок он так и не вернул участок в сельхозоборот.

«В мае 2025 года суд принял решение об удовлетворении иска и постановил изъять земельный участок у собственника для продажи с публичных торгов», — рассказали в ведомстве.