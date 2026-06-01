В Ефремовском районе 51-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствием установлено, что 9 мая 2025 года пьяный обвиняемый не справился с управлением автомобиля и вылетел на обочину. Там машина врезалась в ограждение и перевернулась. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля — 46-летний и 64-летний мужчины.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.