Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Фото из архива Myslo.

В Ефремовском районе 51-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 9 мая 2025 года пьяный обвиняемый не справился с управлением автомобиля и вылетел на обочину. Там машина врезалась в ограждение и перевернулась. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля — 46-летний и 64-летний мужчины.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.