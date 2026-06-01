В понедельник, 1 июня, в Туле официально стартовал купальный сезон. Он продлится до 31 августа.

В 2026 году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах вошли 8 зон:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);

зона отдыха п. Рассвет;

средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Все пляжи, за исключением одного, будут открыты для посещения с 10.00 до 20.00. Пляж «Обидимо» будет работать с 9.00 до 19.00.

Напомним, ранее главы администрации Илья Беспалов отмечал, что пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного и комфортного отдыха: огорожены зоны купания, в том числе детские, установлены лежаки и малые архитектурные формы, организованы постоянные спасательные посты.