В понедельник, 1 июня, в Туле официально стартовал купальный сезон. Он продлится до 31 августа. 

В 2026 году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах вошли 8 зон:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое). 

Все пляжи, за исключением одного, будут открыты для посещения с 10.00 до 20.00. Пляж «Обидимо» будет работать с 9.00 до 19.00.

Напомним, ранее главы администрации Илья Беспалов отмечал, что пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного и комфортного отдыха: огорожены зоны купания, в том числе детские, установлены лежаки и малые архитектурные формы, организованы постоянные спасательные посты.