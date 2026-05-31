В этом году на сцену V Международного фестиваля-конкурс народного танца «Танец. Культура. Традиция» вышли порядка тысячи участников из более чем 40 хореографических коллективов Тульской, Московской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тверской областей, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Армения.

Конкурсная программа включила выступления коллективов, представляющих как сценические постановки, созданные на основе наследия выдающихся отечественных хореографов, так и традиционные танцы различных регионов России.

Участники познакомили зрителей с культурными особенностями Севера, Урала, Сибири, Кавказа и других территорий страны.

Оценивает конкурсантов авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих профессиональных коллективов России. Председателем жюри выступает заслуженный артист Российской Федерации, солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев.

Помимо конкурсных выступлений, в программу фестиваля вошли дефиле-конкурс сценического народного костюма, открытые мастер-классы, круглые столы и творческие встречи для руководителей и педагогов хореографических коллективов.

Завершится фестиваль сегодня, 31 мая, в Доме культуры «Металлург».

Фестиваль-конкурс «Танец. Культура. Традиция» проводится автономной некоммерческой организацией «Международный центр культуры и искусства «АРТ-Территория» при поддержке министерства культуры Тульской области в Туле с 2022 года. За это время его участниками стали более 4500 человек из 22 регионов России и Республики Беларусь. Проект направлен на сохранение и развитие народной хореографической культуры, укрепление межрегиональных и международных творческих связей, а также популяризацию культурного наследия народов России.