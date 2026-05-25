Соревнования проходили с 22 по 24 мая.

Серебряную медаль в беге на 400 метров с барьерами завоевала Карина Кочеткова. Спортсменка показала результат 57,653 секунды.

Еще одну награду для региона принес Владислав Шемулинкин. Он стал бронзовым призером на дистанции 100 метров, преодолев ее за 10,62 секунды.

Также бронзу в беге на 800 метров выиграла Екатерина Реньжина. Тулячка финишировала с результатом 2 минуты 2,61 секунды. Ранее Реньжина уже становилась чемпионкой России и победительницей крупных всероссийских стартов на этой дистанции.

Всероссийские соревнования «Кубок Сочи» проходят при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики и входят в календарь крупнейших легкоатлетических стартов страны.