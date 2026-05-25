Сотрудники нарушали санитарные правила. Кафе закрыто с 22 мая 2026 года до решения суда.

Фото пресс-службы Роспотребнадзора Тульской области.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело проверку после того, как посетителю заведения ООО «Охотник» диагностировали заражение острой кишечной инфекцией.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования выявлены нарушения обязательных требований. Установлено, что в заведении нарушались санитарные правила приготовления пищи: не соблюдалось разделение процессов, часть продукции была без маркировки, а также отсутствовали необходимые для хранения продуктов помещения и оборудование.

Специалисты взяли пробы продукции, воды и смывы с поверхностей для лабораторных исследований.

Кафе закрыто с 22 мая 2026 года до решения суда. Материалы направлены в Советский районный суд города Тулы.