Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел торжественную церемонию вручения государственных, региональных и ведомственных наград.

Глава региона подчеркнул, что каждый боец, выполняющий задачи в зоне СВО, вносит огромный вклад в защиту будущего России.

«Ваше мужество, стойкость и преданность стране — пример для всех. Вы по праву продолжаете дело поколения победителей, с честью отстаивая суверенитет и мирное небо над головой наших граждан», — обратился к военнослужащим Дмитрий Миляев.

Особые слова губернатор адресовал родным погибших героев. Он отметил, что павшие воины до конца оставались верны присяге и защищали близких.

«Вы были их надежным тылом: молились, поддерживали, дарили силы, оставались рядом. Знайте: их имена навсегда в нашей памяти. На их примере будут расти новые поколения», — сказал Миляев.

Память павших почтили минутой молчания.

Губернатор также высоко оценил вклад тульских оборонных предприятий.

«Тульская земля всегда была оружейной кузницей России. Сегодня заводы продолжают славные традиции, обеспечивая армию надежной техникой и вооружением. Вы — мощный тыл, который помогает нашим бойцам уверенно громить врага и приближать общую Победу», — заявил глава региона.

Дмитрий Миляев назвал церемонию символом единства страны, народной силы и связи поколений.

«Пока есть такие герои, как вы, Россия непобедима. Мы гордимся вашими подвигами, самоотверженностью и несгибаемой волей», — заключил губернатор.

В ходе мероприятия он вручил ордена Мужества, медали Суворова и «За отвагу» семьям погибших бойцов, региональные награды — действующим военнослужащим, а ведомственные — сотрудникам оборонных и промышленных предприятий региона.