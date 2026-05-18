За прошедшие пятницу и выходные дни в полицию Тульской области обратились девять местных жителей, ставших жертвами обмана. Возраст потерпевших — от 21 года до 85 лет. Суммарный ущерб превысил 8 миллионов рублей.

Самую крупную сумму потеряла 48-летняя жительница Советского округа Тулы. По данным полиции, злоумышленники обрабатывали её несколько дней. Используя телефонные звонки и популярные мессенджеры, они вошли в доверие к женщине и оказали на неё психологическое давление. Жертве внушили, будто мошенники пытаются похитить деньги с её банковских счетов, а для «спасения» сбережений их необходимо срочно передать «специально обученным людям».

Поверив преступникам, женщина поехала в Москву, где лично встретилась с лжекурьером и отдала ему свои накопления — 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Следственный отдел УМВД России по г. Туле возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция Тульской области призывает туляков быть бдительными: