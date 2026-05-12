Работы также ведутся на трассе Алексин — Першино.

Фото минтранса Тульской области.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области проверили ход строительных работ на двух крупных объектах региона.

Первый объект — путепровод через железную дорогу на автодороге М-2 «Крым» в Заокском районе. Специалисты уже закончили бурение свай для опоры № 4. Сейчас продолжается устройство свай, насыпи и замена съездов. Работы завершатся в ноябре 2027 года.

Второй объект — автомобильная дорога Алексин — Першино. Там капитально ремонтируют 10 км трассы. Уже выполнено:

Демонтаж старых остановочных площадок.

Срезка асфальта на 50%.

Укладка выравнивающего слоя на 36%.

Для повышения безопасности дорожного движения на объекте установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.