Он курсирует от ТГПУ им. Л.Н. Толстого до улицы Станиславского.

Об этом в своем канале Max написал Дмитрий Миляев.

Именно на этом участке осенью 1941 года проходил передний край обороны Тулы. Здесь бойцы, ополченцы и жители города остановили врага, рвавшегося к Москве. На южном рубеже Тулы 2-ю танковую армию Гудериана встретила батарея 85-мм зенитных орудий под командованием 19-летнего лейтенанта Волнянского.

Пассажиры могут освежить знания о героических страницах Тульской оборонительной операции прямо во время поездки – достаточно отсканировать QR-код, размещённый в трамвае.

К празднованию 85-летия обороны Тулы и 50-летия присвоения звания «Город-Герой» маршрут и объем экскурсии будут расширены.

Мы свято чтим подвиг защитников Тулы. Память о них продолжает жить в улицах, маршрутах, истории нашего Города-Героя.