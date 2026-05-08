Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

С 9 мая в Туле начнет курсировать тематический троллейбус, посвященный 81-й годовщине Великой Победы, 85-летию героической обороны города и 50-летию присвоения Туле звания «город-герой».

Оформление троллейбуса разработал коллектив Тульского музейного объединения. На бортах и в салоне воспроизвели ключевые эпизоды обороны Тулы осени и декабря 1941 года, добавили портреты героев и памятные даты.

Внутри салона размещены QR-коды. Отсканировав их, пассажиры смогут зайти на сайт музейного объединения или прослушать аудиогид о героической обороне города.

Троллейбус будет двигаться по маршруту № 1: от микрорайона Малые Гончары до станции «Южная». В День Победы, 9 Мая, график движения временно изменится из-за перекрытий улиц, а затем вернется к обычному расписанию.

Троллейбус будет курсировать до декабря, в честь юбилея героической обороны Тулы.

«Такая поездка станет не просто комфортным способом перемещения, а настоящим уроком истории. Инфографика и аудиогид помогут глубже понять подвиг наших земляков. Особенно полезно это будет для школьников», — отметил губернатор Дмитрий Миляев.