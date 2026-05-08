Сегодня, 8 мая, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел в Тульском академическом театре драмы торжественное собрание, посвященное Дню Победы. В ходе собрания губернатор обратился к присутствующим:

«Дорогие ветераны, уважаемые жители Тульской области! 1418 дней продолжалась Великая Отечественная война. День за днём наши деды и прадеды приближали долгожданный День Победы. День за днём, плечом к плечу, за пядью пядь освобождали родную землю от вероломного врага. Пол-Европы прошагали, пол-земли, чтобы подарить миру свободу. Свободу от ненависти и жестокости, расовой дискриминации и постоянного страха. Знамя победы над Рейхстагом — символ беспримерного героизма советского солдата, величайшего в мировой истории.

И вот сегодня, спустя 81 год, мы вновь с особой гордостью и благодарностью склоняем головы перед нашими ветеранами. Перед теми, кто грудью встал на защиту Отечества. Перед теми, кто до изнеможения трудился в тылу. Перед юным поколением, навсегда потерявшим детство и так рано повзрослевшим. Перед всеми, кто в страшные годы войны терпел нужду, унижения, терял родных и близких. Все они верные сыны и дочери своего Отечества. Их остается все меньше, сверстников прошлых войн. Они многому нас научили, но еще многому могут научить.

Спешите учиться у них любви и прощению. Спешите учиться у них отваге и мужеству. Спешите узнать и запомнить то, что знают и помнят они. Дорогие ветераны, победа в Великой Отечественной войне навсегда вписана в историю как величайший подвиг советских солдат, изменивший судьбу мира.

Велика была цена этой победы. Миллионы жизней и искалеченных судеб. Разруха и голод. Ни один другой народ не принес такой огромной жертвы на алтарь победы ради Отечества и мира. Но горе и потери не сломили нас. После победы мы день за днем собственными руками поднимали страну из руин. День за днем восстанавливали мирную жизнь. День за днем воспитывали подрастающие поколения. Низкий вам поклон. За ваш воинский и жизненный подвиг.

Весь героизм проявили наши земляки во время оборонительной операции, восьмидесятипятилетие которой мы отметили в этом году. 16 октября 1941 года на собрании Тульского городского партийного актива была принята резолюция, ставшая клятвой всех горожан. «Все как один, с оружием в руках. Будем драться до последней капли крови за нашу Родину, за наш любимый город. Никогда Тулу врагу не отдадим». Клятва была исполнена. Тула закрыла путь на Москву. Бойцы пятидесятой армии, ополченцы, Тульский рабочий полк, части НКВД, зенитчики превратили Тулу в непреодолимую преграду. Тульские рабочие день и ночь, не зная отдыха и сна, у станков ковали оружие победы. Мы свято храним память о героях.

Их храбрость, готовность стоять до конца стали символами несгибаемой воли туляков. Оборона Тулы сыграла важнейшую роль в битве за Москву, надломила уверенность врага, создала условия для успешного контрнаступления. За этот подвиг 50 лет назад Туле было присвоено почётное звание города-героя. Эта награда — символ вечной памяти о великом подвиге наших земляков.

Завет будущим поколениям — беречь и приумножать славу Тулы. Она всегда была, есть и будет оставаться надёжным щитом и арсеналом России. Дорогие друзья! Сегодня в строю новое поколение защитников. Новые герои — участники специальной военной операции. Снова в чести отвага, мужество и героизм.

Они повторяют подвиг героев Великой Отечественной войны. Как когда-то наши деды и прадеды, день за днём приближают долгожданный миг Победы. День за днём плечом к плечу, за пядью пядь освобождают родную землю, теснят врага. И каждый из нас свято верит в Победу. Как и тогда, за спинами наших героев надёжный тыл.

А ещё за их спинами ветераны Великой Отечественной войны, подвиг которых вдохновляет наших бойцов и придаёт им силы. Они сражаются за те же простые ценности, за которые сражались их деды и прадеды. За право жить на своей земле. Говорить на родном языке, создавать семьи и растить детей. Всегда спутником победы являются потери боевых товарищей.

Мы скорбим о павших за Отечество героях. Вечная память всем, кто пал на полях Великой Отечественной. Вечная память участникам других войн и локальных конфликтов. Вечная память нашим сегодняшним героям.

В единстве народа — непобедимая сила России. 29 585 дней отделяют нас от Победного мая 45 года. День за днём мы помним о подвиге наших дедов и прадедов. День за днём мы передаём историческую правду из поколения в поколение.

Но время не стоит на месте. Дни и годы потекут дальше своим обычным порядком. За нами придут новые поколения. И как мы, они будут день за днём помнить о героических подвигах своих предков, день за днём будут передавать историческую правду молодым поколениям. В этой непрерывной связи времён и поколений, в этом глубоком знании и понимании своей истории и традиций, в этой сплочённости и единстве прошлое, настоящее и будущее Великой России.

А нам многого не надо. Всего лишь одна на всех победа. Дорогие ветераны, фронтовики, партизаны, узники концлагерей, труженики тыла, дети войны, наши современные герои, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с восемьдесят первой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. Всем нам желаю новой безоговорочной победы. Слава народу-победителю! Слава нашим героям! С праздником! С Днем Победы!»

Также губернатор вручил главе Алексина Эдуарду Эксаренко награды за населённые пункты, получившие в 2026 году звание «Рубеж воинской доблести».

