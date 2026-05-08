В Богородицке 31- и 29-летние жители Волово обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что 5 декабря 2025 года обвиняемые распивали алкоголь дома у 44-летнего знакомого на улице Ленина в поселке Волово. В какой-то момент гости поссорились с хозяином квартиры и жестоко его избили. Били не только руками, но и молотком. Потерпевшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти.

Обвиняемые, так и не вспомнившие причину конфликта, полностью признали вину, уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.