Жители области массово собирают первые весенние грибы — сморчки и строчки. Рассказываем, в чем отличия и можно ли их есть.

Туляки активно делятся в социальных сетях фотоотчетами с «тихой охоты», хвастаясь ведрами и корзинами, полными грибов. Жители региона рассказывают о грибных местах в сторону Москвы, в районе Воскресенска и Венёвских лесов, Киреевска и Богородицка.

Однако нужно быть внимательным: путать эти два вида грибов нельзя, так как один из них смертельно опасен в сыром виде.

Сморчок vs Строчок: в чем разница

И сморчки, и строчки — первооткрыватели сезона, появляются они практически одновременно. Внешне их действительно легко спутать «на бегу», но разница критична:

Сморчок (можно есть после варки): гриб «вытянутой» формы. Шляпка яйцевидная или коническая, вся в глубоких ячейках (похожа на губку или соты), приросшая к длинной (до 10 см) полой ножке. Внутри гриб полностью полый. Цвет обычно бурый или серо-коричневый.

Строчок (опасно без подготовки): Коренастый и приземистый. Шляпка бесформенная, «мозгоподобная», густоизвитая, без четких ячеек, часто прирастает к ножке частично, а внутри имеет перегородки. Ножка короткая и часто скрыта «складками» шляпки. В сыром виде содержит смертельные токсины .

Почему это важно? Строчки содержат яд гиромитрин, который не выводится из организма и может вызывать тяжелые отравления вплоть до летального исхода.

Можно ли их есть и как готовить?

Несмотря на риски, туляки активно готовят эти грибы. Чтобы обезопасить себя, запомните главное правило: строчки требуют особо тщательной обработки, в то время как сморчки — просто стандартной.