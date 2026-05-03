Туляки активно делятся в социальных сетях фотоотчетами с «тихой охоты», хвастаясь ведрами и корзинами, полными грибов. Жители региона рассказывают о грибных местах в сторону Москвы, в районе Воскресенска и Венёвских лесов, Киреевска и Богородицка.
Однако нужно быть внимательным: путать эти два вида грибов нельзя, так как один из них смертельно опасен в сыром виде.
Сморчок vs Строчок: в чем разница
И сморчки, и строчки — первооткрыватели сезона, появляются они практически одновременно. Внешне их действительно легко спутать «на бегу», но разница критична:
- Сморчок (можно есть после варки): гриб «вытянутой» формы. Шляпка яйцевидная или коническая, вся в глубоких ячейках (похожа на губку или соты), приросшая к длинной (до 10 см) полой ножке. Внутри гриб полностью полый. Цвет обычно бурый или серо-коричневый.
- Строчок (опасно без подготовки): Коренастый и приземистый. Шляпка бесформенная, «мозгоподобная», густоизвитая, без четких ячеек, часто прирастает к ножке частично, а внутри имеет перегородки. Ножка короткая и часто скрыта «складками» шляпки. В сыром виде содержит смертельные токсины .
Почему это важно? Строчки содержат яд гиромитрин, который не выводится из организма и может вызывать тяжелые отравления вплоть до летального исхода.
Можно ли их есть и как готовить?
Несмотря на риски, туляки активно готовят эти грибы. Чтобы обезопасить себя, запомните главное правило: строчки требуют особо тщательной обработки, в то время как сморчки — просто стандартной.
- Обработка: Ни в коем случае не ешьте их сырыми и не пробуйте на вкус при готовке!
- Сморчки: Достаточно отварить 10-15 минут в подсоленной воде, слить отвар, промыть и затем жарить/тушить .
- Строчки: Многие врачи призывают вовсе отказаться от их сбора. Если вы все же решили их готовить, то токсины выводит только длительное (до 2 месяцев) высушивание на воздухе или двойное (а то и тройное) отваривание по 15-20 минут в большом объеме воды со сливанием каждого отвара. Но даже это не дает 100% гарантии, так как концентрация яда зависит от погоды и места роста.