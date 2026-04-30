Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает родителей о росте количества объявлений сомнительных лагерей в интернете.
Специалисты рекомендуют проверять летние учреждения в специальном реестре на сайте Министерства образования региона.
Безопасными считаются только те лагеря, которые прошли государственную проверку и получили положительное заключение санэпидемслужбы.
«Перед покупкой путевки родителям необходимо проверить, входит ли лагерь в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей», — сообщает региональное ведомство.