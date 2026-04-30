В Ясногорском районе суд оштрафовал местного жителя, совершившего нападение на медицинскую сотрудницу.

В мае 2024 года мужчина, находившийся на лечении в терапевтическом отделении местной больницы, попытался выйти из здания больницы. Дежурная медсестра отказалась открыть дверь и выпустить пациента.

Тогда в порыве гнева мужчина ударил женщину стеклянной бутылкой, вызвав сильные болевые ощущения.

Подсудимый полностью признал свою вину. Сумма штрафа — шесть тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.