Реставрация включала в себя полный цикл работ: удаление старой краски и следов коррозии, восстановление дефектов корпуса, окрашивание и др.

Также реконструирован и постамент памятника: демонтаж старого постамента, переустройство основания, покраска и обновление памятной таблички. На реконструкцию объекта ушло около полутора месяцев.

Начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев напомнил, что на реставрацию «Катюша» отправилась в начале марта. Работы проводили сотрудники одного из предприятий Тулы.

Напомним, памятник «Катюше» появился в Туле в 1980 году в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже оригинал известной машины сняли с постамента, восстановили, и он участвует в парадах Победы. На въезде в Пролетарский округ установлен макет боевой машины.