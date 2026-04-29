Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Тульской области в преддверии майских праздников введут временные ограничения на проведение дорожных работ. Решение приняли на совещании под руководством заместителя министра - директора департамента дорожного транспорта региона Виталия Чепелева с участием профильных служб.

Ограничения коснутся федеральных трасс М-2 «Крым» и М-4 «Дон». С 29 апреля по 11 мая на скоростных магистралях приостановят все работы, способные снизить пропускную способность дорог.

Исключение сделают только для аварийных и срочных восстановительных работ.

Такие меры направлены на снижение риска заторов и обеспечение комфортного движения транспорта в период повышенной нагрузки.