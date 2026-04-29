30 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Вильямса, 38, 26-а, 30, 38-б;

ул. Лейтейзена, 5, 5-а;

ул. Революции, 10, 17-а;

ул. Бр. Жабровых, 3, 1-а;

Красноармейский проспект, 5;

ул. Ленина, 26;

ул. Комсомольская, 191 к.1, 191 к.2, 191 к.3, 191 к.4;

Промышленный проезд, 1, 3;

ул. Токарева, 69, 73-а, 78, 80, 82;

ул. М. Тореза 10;

ул. Первомайская, 3, 3-а;

пр-т Ленина, 67;

ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 10-а;

ул. Комсомольская, 22, 24, 26;

пер. Прохладный, 40-а;

Щёкинское шоссе, 57;

ул. Скуратовская, 100, 102.