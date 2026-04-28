Фото Федерации шашек Тульской области.

В Турции завершаются международные соревнования по шашкам-64 под эгидой IDF — первенство Европы и этап Кубка мира сезона 2026 года. Тульские спортсмены завоевали четыре медали.

Международный гроссмейстер Арсений Цынов стал победителем первенства Европы в молниеносной программе среди юниоров до 20 лет, а также взял бронзу в быстрой программе. Кроме того, он выиграл золото этапа Кубка мира в быстрой программе среди мужчин.

В категории до 17 лет на первенстве Европы кандидат в мастера спорта Кирилл Миненко завоевал бронзовую медаль в классической программе.

Тульские спортсмены тренируются под руководством Бориса Оксмана, Юрия Хохлова, Валерии Богдановой и Юрия Королёва.