Боевую установку покрасили и избавили от следов коррозии.

Завтра, 29 апреля, в 10.00 в Туле состоится торжественная установка отреставрированного макета легендарной боевой машины «Катюша». Памятник вернут на прежнее место — на пересечение улицы Пролетарской и Демидовской плотины.

Еще в начале марта полноразмерный макет боевой установки сняли с постамента и отправили на реставрацию. Работы проводились на одном из городских предприятий по заказу администрации.

Реставрация включала в себя полный цикл работ: удаление старой краски и следов коррозии; восстановление дефектов корпуса; окрашивание и др.

«Для покраски использовались специальные промышленные составы, которые применяются для российских военных автомобилей. Это гарантирует долговечность покрытия и его устойчивость к погодным условиям», — пояснил представитель подрядной организации Сергей Бородин.

