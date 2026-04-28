В связи с майскими праздниками график зачисления детских пособий и других выплат семьям с детьми изменится. Соцфонд по Тульской области заранее перечислит средства, чтобы родители получили их до начала длинных выходных.

В среду, 29 апреля (вместо 3 мая), на банковские карты поступят за апрель:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие на первого ребёнка до 3 лет;

пособие по уходу за ребёнком до 1,5 (полутора) лет неработающим родителям;

пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Важно: в апреле тульские семьи получат эти выплаты дважды. В начале месяца (3 апреля) поступили деньги за март, а в конце (29 апреля) придут средства за апрель. Следующая выплата за май поступит уже в июне, 3-го числа.

График остальных выплат в мае:

5 мая — по стандартному графику будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет.

8 мая — работающим родителям поступят пособия по уходу за детьми до 1,5 (полутора) лет.

Для семей, которым пособие было назначено впервые, выплата поступает в течение 5 рабочих дней после его назначения, вне зависимости от общего графика.

Тем, кто получает выплаты через почту, пособия доставят в соответствии с графиком работы и режимом работы конкретного почтового отделения.