Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку в аптечном пункте ООО «Мирра-Фарм» на улице Ю. Фучика.

Выяснилось, что сотрудники аптеки не внесли в государственную систему мониторинга сведения об остатках и выводе из оборота ряда лекарственных препаратов. Это прямое нарушение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Из-за таких нарушений в системе появляются недостоверные данные о количестве лекарств. Это мешает правильно оценивать потребности населения и планировать закупки препаратов для граждан.

Прокуратура внесла представление директору организации. В отношении должностного лица аптеки возбуждено административное дело. Материалы направлены в Росздравнадзор по Тульской области для рассмотрения по существу.