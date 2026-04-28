За рулем он был в состоянии алкогольного опьянения.

В Донском завершился судебный процесс над местным жителем, который отказался остановиться по требованию полицейских и устроил драку.

Вечером 26 апреля водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигавшийся по улице Первомайской, проигнорировал требование инспекторов ДПС остановить машину. Преследуемый экипажем полиции, мужчина продолжил движение и свернул на улицу Новую микрорайона Центрального в городе Донском.

Когда автомобиль наконец догнали, у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС предложили ему проследовать в служебный автомобиль для оформления протокола, но мужчина категорически отказался и попытался сбежать.

Однако уйти от правосудия ему не удалось. Один из инспекторов задержал нарушителя силой, поскольку тот сопротивлялся, хватал полицейского за одежду и упирался ногами.

В суде водитель вину признал и раскаялся. Ему назначили 5 суток ареста.