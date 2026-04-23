«Тула читает!»: в атриуме кремля открылся масштабный книжный фестиваль

23 апреля в атриуме Тульского кремля дали старт фестивалю и ярмарке «Тула читает!». За организацию отвечает Союз писателей России в рамках проекта «Центр культурного притяжения – Россия» при поддержке губернатора Дмитрия Миляева и Президентского фонда культурных инициатив.

Ключевая фишка проекта — смесь лучших общероссийских ярмарочных методик с тульской спецификой.

Помимо кремля, события развернулись в педуниверситете имени Толстого, ТулГУ, областных библиотеках и филиале фонда «Защитники Отечества».

В центре внимания — книжная ярмарка с 30 издательствами. Среди участников: «МИФ», «Альпина Паблишер», «Молодая гвардия», музеи и «Куликово поле».

Чем заняться на фестивале:

Патриотическая программа о Великой Отечественной и СВО.

Детские встречи, мастер-классы, интерактивы.

Презентации книг, лекции, дискуссии и даже показ фильма «Гомеры русской весны».

Первый слёт книжных клубов Тулы.

В рамках акции «Тула дарит!» любой желающий может приобрести книгу, оставить ее в специальном боксе, после чего издания передадут в сельские библиотеки региона.

На пресс-конференции 23 апреля известные авторы (Николай Иванов, Алексей Шорохов, Сергей Бережной, Елизавета Хапланова) говорили о военной прозе и стихах, созданных бойцами и ветеранами СВО.

Мероприятия фестиваля продлятся до 25 апреля.