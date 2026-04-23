  «Тула читает!»: в атриуме кремля открылся масштабный книжный фестиваль
новости
новости
«Тула читает!»: в атриуме кремля открылся масштабный книжный фестиваль

Фестиваль работает до 25 апреля. Вход бесплатный. 6+

«Тула читает!»: в атриуме кремля открылся масштабный книжный фестиваль
Фото правительства Тульской области.

23 апреля в атриуме Тульского кремля дали старт фестивалю и ярмарке «Тула читает!». За организацию отвечает Союз писателей России в рамках проекта «Центр культурного притяжения – Россия» при поддержке губернатора Дмитрия Миляева и Президентского фонда культурных инициатив.

Ключевая фишка проекта — смесь лучших общероссийских ярмарочных методик с тульской спецификой.

Помимо кремля, события развернулись в педуниверситете имени Толстого, ТулГУ, областных библиотеках и филиале фонда «Защитники Отечества».

В центре внимания — книжная ярмарка с 30 издательствами. Среди участников: «МИФ», «Альпина Паблишер», «Молодая гвардия», музеи и «Куликово поле».

Чем заняться на фестивале:

  • Патриотическая программа о Великой Отечественной и СВО.

  • Детские встречи, мастер-классы, интерактивы.

  • Презентации книг, лекции, дискуссии и даже показ фильма «Гомеры русской весны».

  • Первый слёт книжных клубов Тулы.

В рамках акции «Тула дарит!» любой желающий может приобрести книгу, оставить ее в специальном боксе, после чего издания передадут в сельские библиотеки региона.

На пресс-конференции 23 апреля известные авторы (Николай Иванов, Алексей Шорохов, Сергей Бережной, Елизавета Хапланова) говорили о военной прозе и стихах, созданных бойцами и ветеранами СВО. 

Мероприятия фестиваля продлятся до 25 апреля.

сегодня, в 19:24 +2
В Туле во второй раз состоится отборочный этап детского футбольного турнира «Большие звезды светят малым»
В Туле во второй раз состоится отборочный этап детского футбольного турнира «Большие звезды светят малым»
Алексей Воробьёв раскроет звёздные тайны слуха в новом шоу «Игра вслепую»
Алексей Воробьёв раскроет звёздные тайны слуха в новом шоу «Игра вслепую»

