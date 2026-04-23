В Туле во второй раз состоится отборочный этап детского футбольного турнира «Большие звезды светят малым»

26 апреля в Туле во второй раз состоится отборочный этап Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова «Большие звезды светят малым».

Матчи дивизиона бывшего футболиста тульского «Арсенала» Александра Денисова примет спортивный комплекс ЦИВС (улица Академика Насоновой, 4).

В турнире примут участие команды, состоящие из мальчиков 2018 года рождения:

ЦПЮФ «АРСЕНАЛ», Тула;

ЦИВС, Тула;

СШ «АРСЕНАЛ», Тула;

«Динамо», Москва;

«ЦСКА», Москва;

СШ «Калуга»;

ФК «Елец»;

ФШ «Победитель», Липецк.

Финалисты отборочного этапа и команда, представляющая организатора турнира, получат путевку в финальный этап. Он состоится в Анапе с 3 по 10 сентября.