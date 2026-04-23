В Туле во второй раз состоится отборочный этап детского футбольного турнира «Большие звезды светят малым»

В соревнованиях примут участие мальчики 2018 года рождения.

26 апреля в Туле во второй раз состоится отборочный этап Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова «Большие звезды светят малым». 

Матчи дивизиона бывшего футболиста тульского «Арсенала» Александра Денисова примет спортивный комплекс ЦИВС (улица Академика Насоновой, 4). 

В турнире примут участие команды, состоящие из мальчиков 2018 года рождения:

  • ЦПЮФ «АРСЕНАЛ», Тула;
  • ЦИВС, Тула;
  • СШ «АРСЕНАЛ», Тула;
  • «Динамо», Москва;
  • «ЦСКА», Москва;
  • СШ «Калуга»;
  • ФК «Елец»;
  • ФШ «Победитель», Липецк.

Финалисты отборочного этапа и команда, представляющая организатора турнира, получат путевку в финальный этап. Он состоится в Анапе с 3 по 10 сентября. 

Торжественное открытие соревнования состоится в 10:45. 

сегодня, в 19:31 0
Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 апреля: сыро, ветрено и до +7

сегодня

109

1356

4

Культура
Тула подала заявку на звание культурной столицы года

сегодня

54

1505

-11

Жизнь Тулы и области
Подход Тульской области к демографическим вопросам признали «золотым стандартом»

сегодня

33

742

-2

Жизнь Тулы и области
Сквер Льва Толстого в Туле признали лучшей практикой благоустройства в России

сегодня

28

1348

-1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
