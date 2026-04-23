Алексей Воробьёв раскроет звёздные тайны слуха в новом шоу «Игра вслепую»

Фото Алексея Пирязева.

В основе сюжета — противостояние двух команд во главе с поющими капитанами. Лидеры будут сеять хаос среди соперников, исполняя песни из звуконепроницаемых боксов. В одном из них прячется сам капитан, в другом — его вокальный двойник. Задача противников — не ошибиться и точно определить, кто есть кто.

У каждой команды есть «группа поддержки»: преданные фанаты и даже родственники чужих капитанов, которые могут как помочь ценным советом, так и окончательно запутать игроков.

В каждом раунде команды, верно опознавшие звезду из стана соперников, зарабатывают реальные деньги для своих голосовых двойников. Сумма ставки растёт от этапа к этапу: стартовые 20 000 рублей против 100 000 в финале. Весь призовой фонд по итогам пяти раундов распределяется между двойниками победившей команды. Так что участники бьются не только за престиж, но и за живые деньги.

Держать интригу, подогревать страсти и не давать игрокам расслабиться доверено человеку с харизмой, музыкальным опытом и актёрской дерзостью — Алексею Воробьёву. Наш земляк выступит ведущим проекта.

«Я бы сам с огромным удовольствием оказался на месте участника, потому что вижу, как команды фанатично пытаются обмануть и запутать друг друга. Нам кажется, что голоса таких монстров, как Киркоров, Павлиашвили или Дубцова, мы знаем до миллиметра и угадаем с закрытыми глазами. А на практике — нет. Двойники берут своё, и понять, где настоящая звезда, а где идеальная копия, чертовски сложно. Но моя главная радость как ведущего — видеть, как маститые артисты начинают спорить до хрипоты, пытаясь докопаться до истины. На площадке всегда безумно весело, а интрига зашкаливает. Игра идёт на реальные деньги, и доходит до того, что гости ставят на кон уже свои собственные», — прокомментировал Алексей.