В Тульской области Центробанк нашел девять нелегальных кредиторов и брокеров

Информация о них направлена в правоохранительные органы и внесена в предупредительный список регулятора.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Некоторые организации выдавали себя за ломбарды. Они предоставляли займы под залог электроники, бытовой техники, ювелирных изделий, не имея разрешения. Часто такие компании обещают низкий процент или выдачу ссуды даже при плохой кредитной истории. Клиент рискует не только переплатить, но и потерять заложенное имущество.

Несколько граждан выдавали займы под залог недвижимости. По закону физические лица не имеют права оказывать такие услуги. Зачастую такие «помощники» заинтересованы не в получении дохода по выданным займам, а в квартире клиента.

Еще один гражданин занимался незаконным привлечением инвестиций. Он искал своих клиентов в интернете, обещая легкий заработок, уточнили в тульском отделении Банка России.

Перед тем как начать сотрудничать с финансовой организацией, найдите ее в реестрах Банка России. Он контролирует работу брокеров, инвестконсультантов, кредитных потребительских кооперативов. Если организации нет в реестре — она работает нелегально.

Сейчас в предупредительном списке Банка России находится более 25 тысяч компаний и проектов со всей страны.