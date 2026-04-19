В Тульской области в 15-й раз прошла «Библионочь»

В этом году акция была посвящена единству народов России.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Для посетителей библиотек были подготовлены литературно-музыкальные композиции, театрализованные постановки, поэтические чтения, встречи с писателями, краеведами и представителями творческих профессий.

Гости библиотек смогли попробовать свои силы в декоративно-прикладном творчестве, познакомиться с каллиграфией, своими руками изготовить книжные закладки и иллюстрации, а также принять участие в интеллектуальных играх, литературных квизах и квестах.

Работали тематические площадки, посвящённые истории региона и событиям Великой Отечественной войны: выставки архивных документов, редких изданий, фотохроники и краеведческих материалов.

Были организованы семейные чтения сказок, игровые спектакли, творческие занятия и познавательные викторины. Центральной площадкой акции стал Региональный библиотечно-информационный комплекс. В Научной библиотеке был открыт ряд выставочных проектов. 

«Сегодня мы видим важную и позитивную тенденцию — интерес к чтению возвращается, и всё больше людей вновь открывают для себя книгу как источник знаний, вдохновения и живых эмоций. Такие акции, как «Библионочь» помогают привлечь новых читателей, формируют интеллектуальный потенциал общества и его духовно-нравственные ориентиры», — отметила министр культуры региона Елена Арбекова.

сегодня, в 21:21 +1
Событие
Библионочь всероссийская акция библиотеки министерство культуры Тульской области
Место
Тульская область
