Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили 4000 туляков

Ярмарка проходила на семи площадках в Суворовском, Щекинском, Ефремовском, Алексинском, Узловском и Новомосковском районах, а также в Туле. Порядка 250 работодателей представили порядка 2500 тысяч вакансий, около 5000 свободных рабочих мест.

Во время ярмарки для школьников и студентов действовала локация «Фестиваль профессий», где партнеры кадрового центра через мастер-классы знакомили гостей мероприятия с профессиями, в том числе с использованием VR-симуляторов и беспилотных технологий.

Одним из ключевых событий проведения ярмарки стало заседание клуба работодателей. Порядка 45 представителей компаний собрались для обсуждения важной темы – адаптация участников СВО на рабочих местах и обмена опытом и идеями.

Итогом заседания стало подписание 4 соглашений о сотрудничестве по вопросам адаптации участников СВО на рабочих местах в компаниях региона. Также в рамках клуба работодателей действовала выставка «Герои СВО: труд в мирной жизни».