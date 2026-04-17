Тулячку оштрафовали на 100 тысяч за кражу полмиллиона по маткапиталу

Она действовала в составе группы.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Центральный районный суд Тулы признал 22-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. Суд установил, что девушка похитила из бюджета более 500 тысяч рублей.

С июня 2021 по март 2023 года девушка, действуя в составе группы, оформила фиктивный договор займа на строительство жилья. На самом деле строить ничего не планировали.

Используя этот документ, она предоставила в Пенсионный фонд ложные сведения и получила право на распоряжение материнским капиталом. Деньги были перечислены, после чего злоумышленники распределили их между собой.

Тулячка полностью признала вину и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

сегодня, в 11:11
