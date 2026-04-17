21 апреля в Туле стартует голосование по благоустройству набережной Упы

Весной по всей России проходят рейтинговые голосования. На них жители выбирают территории и общественные пространства, которые преобразятся в 2027 году.

В рамках встречи с архитектором Олегом Шапиро и заседания межведомственной рабочей группы по проекту продолжения городской набережной губернатор Дмитрий Миляев объявил о сроках голосования:

«С 21 апреля по 12 июня туляки смогут выбрать объекты для благоустройства. Ранее жители предложили включить в рейтинговое голосование два участка набережной: от ул. Никитской до ул. Советской и набережная возле Музея оружия.

Теперь жителям региона предстоит определить, какая территория будет благоустроена в следующем году. Победивший участок станет первым этапом благоустройства в рамках концепции обновления набережной. Работы будут проведены в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».