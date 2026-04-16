В Тульской области впервые прошел региональный форум по профориентации школьников

Форум состоялся 13 и 14 апреля на базе Центра поддержки одаренных детей «Созвездие».

Фото правительства Тульской области.

Мероприятие под названием «Профессии региона в фокусе. Новые тренды» было организовано по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Главные цели форума — поиск новых форм профориентации, повышение результативности существующих мероприятий и сохранение кадрового потенциала среди молодежи в регионе.

Участниками события стали школьники, учителя, члены Молодежного совета при Правительстве области, представители крупных вузов, родительской общественности и местных предприятий.

Форум проходил в командном формате: было сформировано шесть проектных групп из учащихся, педагогов и родителей. Каждую команду курировали наставники от вузов и предприятий. В течение двух дней участники разрабатывали идеи по улучшению профориентационной работы со школьниками, а затем защищали свои проекты.

По итогам представили шесть проектов, каждый из которых содержал конкретные предложения. Среди них — интерактивные экскурсии с использованием VR-технологий, внедрение SMM-подходов в практику работодателей, стажировки, дающие преимущество при поступлении в колледжи и вузы, а также производственное волонтерство (кратковременное погружение в профессию с решением реальных производственных задач).

Министр образования Тульской области Оксана Осташко подчеркнула: одна из ключевых задач образования — не только дать знания, но и помочь школьнику найти свой путь, включая построение профессиональной траектории. Она отметила, что цель форума — сделать профориентацию более интересной и приближенной к реальной жизни, чтобы школьники еще во время учебы понимали, какие специалисты востребованы в регионе. По словам министра, особенно важно, что в поиске новых идей и форматов участвует молодежь — будущая движущая сила экономики области.

