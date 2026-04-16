Пьяного туляка оштрафовали на 80 тысяч за избиение полицейских

В суде мужчина полностью признал свою вину.

Фото из архива Myslo.

Ефремовский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, который применил насилие в отношении сотрудников полиции. Инцидент случился вечером 15 января 2026 года. В полицию поступило сообщение о семейном конфликте: мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену.

Полицейские приехали на вызов, провели с мужчиной профилактическую беседу и ушли. Жена, опасаясь за свою безопасность, снова позвонила в полицию. Когда сотрудники вернулись, мужчина вел себя вызывающе: не реагировал на законные требования, кричал и нецензурно выражался на улице.

Вместо того чтобы успокоиться, он ударил одного полицейского ногой в живот, а другого — в спину.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Меру пресечения (подписку о невыезде) оставили без изменений. Приговор еще не вступил в законную силу.


 

сегодня, в 09:32 +1
