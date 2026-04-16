  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Призвали вопреки диагнозам: призывник из Донского оспорил призыв в армию через суд - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Призвали вопреки диагнозам: призывник из Донского оспорил призыв в армию через суд

Молодой человек уверен, что врачи не учли его хронические заболевания.

Фото Алексея Пирязева.

Донской городской суд рассматривает жалобу местного жителя на решение призывной комиссии. Заседание назначено на 29 апреля.

В материалах дела сообщается, что парень состоит на учете в военкомате городов Новомосковск и Донской. Осенью 2025 года местные военные медики признали его годным к службе с небольшими ограничениями (категория «Б-3») и выдали повестку.

Мужчина оспорил это решение в областной призывной комиссии. Там ему провели дополнительную медицинскую проверку, но категорию годности подтвердили.

Молодой человек уверен, что при постановке диагноза врачи не учли его хронические заболевания. По мнению истца, эти диагнозы являются прямым основанием для освобождения от службы.

Суд должен проверить законность обоих решений комиссий и рассмотреть возможность отмены призыва.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:05
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
призыв суд военкомат
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.