Как продвигается капремонт в тульском Лицее искусств

Четырехэтажное здание Лицея искусств в Пролетарском округе на ул. Ложевой построено в 1990 году. За последующие 36 лет ни разу капитально не ремонтировалось. Сейчас лицеисты — а это около 1000 человек — учатся в структурных подразделениях других центров образования Пролетарского округа.

Начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова подчеркнула, что ученики Лицея искусств, помимо общеобразовательных предметов, получают знания в рамках художественно-эстетического цикла, гармонично и всесторонне развиваются. Благодаря капитальному ремонту в Лицее будут созданы комфортные и современные условия для ребят.

Капитальный ремонт Лицея искусств на ул. Ложевой начался в январе 2026 года. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». На данный момент Лицей искусств является самым крупным объектом капремонта среди учреждений образования. Реконструкция включает как внутренние, так и наружные работы.

Консолидированно из разных источников на все виды работ и закупку оборудования предусмотрено более 270 млн рублей. Ремонт идет в соответствии с обозначенными планами и должен завершиться к августу 2027 года. Этого времени хватит на то, чтобы качественно выполнить работы и оснастить Лицей новым оборудованием с соблюдением всех требований антитеррористической защищенности.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов осмотрел процесс выполнения ремонта.

Технический директор подрядной организации Геворг Карапетян доложил, что на сегодня завершен первый этап, второй — в активной стадии.

Геворг Карапетян — Установлены новые оконные блоки, выполнены демонтажные работы, завершается монтаж перегородок, устройство стяжки пола, оштукатуривание стен. Скоро рабочие приступят к кровельным и фасадным работам. Уже выполнено 20% от всего объема работ.

Илья Беспалов — Тульская область объявлена губернатором Дмитрием Миляевым территорией семейного счастья. Конечно, одна из основных составляющих семейного счастья — образование. Оно должно быть не только качественным и достойным, но и комфортным. Администрация города продолжает создавать условия, чтобы ребятам хотелось учиться в тульских школах, а потом работать и жить на тульской земле. И потому в числе приоритетных задач городской администрации не только строительство новых объектов социальной инфраструктуры, но и капитальный ремонт существующих школ и детсадов. В областной столице в 2026–2027 годах планируется капитально отремонтировать семь объектов образования. Каждый объект администрация города держит на особом контроле, — отметил Илья Беспалов.

Напомним, в 2026–2027 годах в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» планируется отремонтировать три детских сада. А по региональному проекту «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в эти же сроки капитально обновят четыре школы в Туле.