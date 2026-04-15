  Премия «Жены Героев», детсад и соцнайм: с чем жители обращались к губернатору Миляеву
Премия «Жены Героев», детсад и соцнайм: с чем жители обращались к губернатору Миляеву

Накануне глава региона провел личный прием граждан.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вдова участника СВО из пос. Молчаново Каменского района обсудила с главой региона ряд вопросов. Среди них — состояние детского сада и его детской площадки.

Мария Краснослободцева входит в состав АНО «Жены Героев», участвует в сборе гуманитарной помощи участникам СВО. В этом году стартовала региональная премия «Жен Героев» к 8 Марта «Женщина-героиня — 2026». Мария Краснослободцева попала в финал и выиграла премию «За материнскую заботу». Она попросила губернатора поддержать проведение премии в следующем году.

Глава администрации Каменского района Светлана Карпухина доложила, что сейчас проводится капитальный ремонт здания поселковой школы. Протечка кровли в детском саду уже устранена. Дмитрий Миляев поручил Светлане Карпухиной проработать планы ремонта детского сада и дооснащения игровой площадки.

Мария Краснослободцева передала обращение жительницы района, которой предоставили жилье по договору соцнайма. У женщины возникли вопросы по порядку оплаты коммунальных счетов. Губернатор поручил Светлане Карпухиной разъяснить гражданке правила пользования муниципальным имуществом.

сегодня, в 09:00 0
