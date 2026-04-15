Тулякам назвали рекордный срок оформления дач, гаражей и домов

Росреестр сократил оформление «бытовой недвижимости» (то есть всего, что нужно для жизни и личных нужд) до одного рабочего дня.

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 2022 года ведомство взяло курс на максимальную оперативность. Итог налицо: в регионе резко выросло число заявлений, которые закрывают за 24 часа.

Как этим воспользоваться, не выходя из дома?

Объяснила замруководителя тульского Управления Росреестра Наталья Болсуновская:

«Заходите в Личный кабинет на сайте Росреестра через подтверждённый аккаунт на „Госуслугах“. Выбираете раздел, заполняете электронное заявление, прикрепляете документы — и готово. Удобно, быстро, не нужно никуда ехать».

Что попадает под «быструю» регистрацию?
 

Список максимально широкий и полезный для каждого туляка:

  • Жильё — многоквартирные дома, частные дома, квартиры, комнаты, садовые дома (дачи).

  • Земля под строительство всего перечисленного.

  • Соседние постройки — гаражи, бани, сараи, бытовки, колодцы, теплицы, даже склады для личного хранения.

